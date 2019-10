Tickets für 3D-Spektakel „Gemini Man“ gewinnen!

Mittels modernster Tricktechnik lässt der zweifach Oscar-prämierte Regisseur Ang Lee („Brokeback Mountain“, „Life of Pi“) Will Smith als gealterten Regierungsagenten und Top-Scharfschützen - der aber immer noch in Top-Form ist - gegen sein eigenes, halb so altes Ich antreten. Es beginnt eine Jagd rund um den halben Globus - unter anderem wurde in Budapest gedreht - zwischen Original und Klon, der fast so wirkt, als ob der Will Smith aus der Zeit von „Der Prinz von Bel Air“ eine Zeitmaschine bestiegen hätte und 2019 zum Filmdreh mit seinem älteren Ich gereist wäre.