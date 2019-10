Juli 1997: Als Tiroler seine „Ex“ und Kids tötete

Frau flüchtete in Todesangst ins Bad

Offenbar rasend vor Eifersucht – seine „Ex“ wollte angeblich zu ihrem neuen Freund ziehen – fuhr A. zum Bauernhof, in dem Gudrun und die vier gemeinsamen Kinder in einer Wohnung lebten. Nachdem ihm die Frau nicht aufgesperrt hatte, drang A. über den Balkon in die Wohnung im ersten Stock ein und stellte seine „Ex“ zur Rede. Der Streit eskalierte! Die 26-Jährige flüchtete in Todesangst ins Bad und verbarrikadierte sich. Doch der kräftige Mann brach die Tür auf und tötete sein wehrloses Opfer mit mehreren Messerstichen – offenbar mit jenem Hirschfänger, den die 26-Jährige zuvor zum Schutz vor ihrem ehemaligen Gemahlen gekauft haben soll.