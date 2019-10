41-Jähriger schlug Mitbewohner mit Gaspistole

Ein Streit in einer Wohngemeinschaft in der Stadt Salzburg ist am Samstagnachmittag eskaliert. Ein 41-jähriger Türke bedrohte seinen Mitbewohner mit einer Gaspistole und schlug ihm mit dem Griffstück mehrmals auf den Kopf. Der 46-Jährige erlitt dadurch zwei Platzwunden und musste im Landeskrankenhaus Salzburg behandelt werden, berichtete die Polizei Salzburg.