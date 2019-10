Tag der offenen Tür: 120 Floriani zum Anfassen

Kein Brand in Sicht war am Samstag. Dennoch wurde den 120 Berufsfeuerwehrmännern um Kommandant Reinhold Ortler nicht langweilig. Am Tag der offenen Tür zeigten die Floriani ihr Können und bewiesen, „keine Schönwetterfeuerwehr“ zu sein, wie Ortler am Rande witzelte.