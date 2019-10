Halbfinale! Kleines Schrott-Wunder bei WM in Doha

Das ist ein kleines Wunder! Beate Schrott, die quasi in letzter Sekunde nur über eine Wild Card ins Teilnehmerfeld der Leichtathletik-WM in Doha nachgerückt war, erreichte im Khalifa International Stadion das Semifinale über 100 m Hürden. Sie wurde in ihrem Vorlauf Fünfte in 13,08 Sekunden und erreichte über die Zeitregel als Letzte das Semifinale (18.02 Uhr MESZ am Sonntag), in dem in drei Läufen mit insgesamt 24 Teilnehmerinnen die Plätze fürs Finale vergeben werden. Damit erreichte Schrott zum dritten Mal in Folge das Semifinale bei Weltmeisterschaften.