Medizinische Privatuniversität sucht neuen Rektor

Die PMU in Salzburg wurde 2003 gegründet und war damit die erste private Medizin-Universität in Österreich. Seit 2014 hat sie in Nürnberg einen zweiten Standort. Pro Studienjahr werden in Salzburg 75 und in Nürnberg 50 Studierende aufgenommen. Besonderheit der Universität ist die kompakte Ausbildung in fünf Jahren zum Arzt. Die Studiengebühr beträgt derzeit 15.000 Euro pro Jahr, wobei die Universität auch Stipendien vergibt, die sozial gestaffelt sind.