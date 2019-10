Tausende Comic-Fans erobern die Stadt

Der Erfolgsautor Reinhard Kleist widmet sich in seiner neuen Graphic Novel „Knock Out!“ dem amerikanischen Boxweltmeister Emile Griffith, der 1962 traurige Berühmtheit erlangte, als er vor laufenden Fernsehkameras seinen Gegner so hart traktierte, dass dieser ins Koma fiel und wenige Tage später verstarb. Der aus Italien stammende Comiczeichner und Illustrator Giovanni Rigano besuchte die Kunstakademie von Disney Italia. Von ihm sind die Graphic Novels „Daffodil“, „Artemis Fowl“, „Monster Allergy“ und „Creepy Past“. Der Berliner Comickünstler Mawil bringt seine eigene Version des Wild-West-Heldens Lucky Luke mit. Er ist der erste Deutsche, der eine Geschichte des franko-belgischen Klassikers erfinden und zeichnen darf. Es ist der schönste, lustigste und liebevollste Lucky Luke bisher geworden.