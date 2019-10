Italienische „Rebellion“ im siebten Bezirk

Das 25hours Hotel ist vielen Wienern ein Begriff, verfügt es im Dachgeschoß doch über eine tolle Bar, in der man den ein oder anderen Feierabend-Drink genießen kann. Vor wenigen Wochen hat nun im Erdgeschoß das Ribelli eröffnet - „Eine friedliche Revolution der delikaten Art“. Dafür haben fünf Freunde ein Jahr lang mit Experten des 25hours am Konzept des Restaurants gearbeitet. Auf den Tisch kommen feinste italienische Gerichte aus den Kategorien Salumi e Antipasti, neapolitanische Pizza und Piatti dal Forno, also traditionellen Ofengerichte wie Lasagne oder Gnochi.