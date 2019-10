Freiwilligenarbeit: Plattform erleichtert Suche

Österreicher ab 15 Jahren werden in die Statistiken über Freiwilligenarbeit einberechnet. Die Beteiligung ist in den verschiedenen Altersgruppen fast gleich hoch. Die Spitzenreiter sind jedoch die Pensionisten. 57 Prozent der 60- bis 69-Jährigen engagieren sich ehrenamtlich, um auch im Ruhestand noch einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Doch auch bei den 15- bis 29-Jährigen ist die Beteiligung mit 43 Prozent sehr hoch. Die Bedürfnisse sind in dieser Altersgruppe jedoch anders: „Gerade jüngere Personen wollen sich zeitlich nicht mehr so stark binden und flexibel helfen. Das ist auf der einen Seite verständlich, erhöht aber die Schwierigkeit der Planung für soziale Organisationen“, weiß Mayer. Auf der Plattform des Wieners wird aber auch diese Gruppe sicher fündig.