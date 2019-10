Erleben Sie die „Wedding Venture“ Hochzeitsmesse!

Persönliche Meet-Ups mit den passenden Dienstleistern

Bei der Wedding Venture bekommen nun alle interessierten Brautpaare die Möglichkeit, jene Hochzeitsdienstleister, die am besten zu ihnen passen, persönlich kennen zu lernen. Hier wird ein bereits erfolgreich erprobtes Online-Modell der Plattform in die reale Welt übertragen: Alle Besucher, die sich im Vorfeld der Messe online registrieren und angeben, welche Services sie für Ihren großen Tag benötigen, bekommen von den Messeorganisatoren die passenden Aussteller vorgeschlagen. Darüber hinaus kann auch ein persönliches Treffen am Tag der Messe vereinbart werden.