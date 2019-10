Match mit Wanda, Seiler & Speer, Voodoo Jürgens

Anpfiff zum 1. Band Fußball Cup Österreichs. Am Sonntag ab 12.30 Uhr kicken im Kultstadion der Wiener Viktoria in Meidling heimische Musikgrößen wie Marco Wanda, Seiler & Speer, Turbobier, Russkaja, Nino aus Wien und viele andere unter der Aufsicht von Fußballlegenden wie Toni Polster, Herbert Prohaska und Hans Krankl um die Band Fußball Cup-Wandergitarre. Initiiert hat den Cup Alkbottle-Frontmann Roman Gregory. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an den Verein der Wiener Frauenhäuser. Karten sind um 10 Euro erhältlich.