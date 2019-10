Wolf-Dieter aus Hallein kostet Norbert die Stimmen

Glauben Sie, dass Sie Norbert Hofer viele Vorzugsstimmen weggenommen haben?

Ich habe ihm nichts weggenommen! Das hört sich so an, als hätte ich das aktiv gemacht. Ich habe mich überhaupt nicht um Vorzugsstimmen bemüht. Das ist allein einer Rechtsauslegung geschuldet, dass es jetzt so kam, wie es kam.