Echt nervig: Ein weiterer feiger Dating-Trend

Zu feige zu sein, um jemandem die Meinung zu sagen? Ja, das ist typisch die Generationen Y oder Z von 2019. In der Blüte des Lebens stehend, haben sie ja offenbar nichts zu verlieren und Anstand findet man in Sachen Ehrlichkeit und Zwischenmenschlichkeit beim Dating selten. Zumindest wenn man die Gespräche von Teens und Millennials in den U-Bahnen so belauscht, hört man doch an jeder Ecke nur noch „Er oder sie meldet sich einfach nicht mehr“. Diese Unart hat längst einen Namen: „Ghosting“. Jetzt gibt es allerdings die kleine Schwester davon, nämlich „Soft Ghosting“.