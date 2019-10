Die Highlights an diesem Wochenende in Wien

Das Wochenende in Wien hat wieder allerlei Highlights für jeden Geschmack parat. So kann man sich einen ehrenamtlichen Job bei der Freiwilligenmesse suchen, man kann coole Designerstücke beim Edelstoff ergattern oder die durch die Museen flanieren bei der Langen Nacht. Top-Tipp: Havana Club lädt am Samstag ab 17.30 Uhr zum Secret Gig ins Sneak In mit Hip Hop und Daiquiry Slushies vom Feinstern. City4U weiß auch, was sonst noch los ist.