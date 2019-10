Stadt Wien sucht erneut Wege aus dem Verkehrschaos

Zu guter Letzt gibt es noch viele andere Punkte, die diskutiert werden müssten. Etwa warum Großprojekte wie der Radwegbau in der Linken Wienzeile oder die Sanierungsarbeiten an der U4 nicht besser koordiniert werden können. Nur mit einem Großaufgebot an Polizei gelang es bisher, den totalen Stillstand zu vermeiden. Dem Steuerzahler kommt das teuer zu stehen.