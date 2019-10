Frau glaubt, allergisch gegen WLAN zu sein

Rosi organisiert sich in ihrer Heimatstadt Totnes in dem Verein zur Sensibilisierung für elektromagnetische Felder, der zwölf Mitglieder zählt. Dort dokumentieren sie die möglichen Auswirkungen von Strahlungen. Dass dort bald mehr zu tun sein wird, fürchtet die Britin. Auf der Insel wird nämlich nach und nach 5G eingeführt und genau davor hat sie Angst. „Ich glaube, dass ich mich dann nicht mehr in Sicherheit bringen werde können“, sagt sie dem Magazin ladbible. Laut Rosi schätzen Wissenschaftler, das vier Prozent der Menschen weltweit an EMF-Empfindlichkeit leiden. In Wahrheit sind sich die Experten jedoch noch immer nicht einig darüber, ob diese Krankheit tatsächlich existiert.