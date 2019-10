Trachten-Fashion und Beauty-Set zu gewinnen

War es vor zehn Jahren noch eine Seltenheit, jemanden in Wien mit Tracht anzutreffen, ist es seit der ersten Wiener Wiesn im Jahr 2010 ein gewohntes Bild ab Ende September. Doch so wie alle Modetrends ändern sich auch jene von Dirndl und Co. Nicht jeder kann sich jedes Jahr ein neues Wiesn-Outfit kaufen, manche möchten nicht in etwas investieren, was sie höchstens einmal im Jahr tragen.