Nach Foto-Verbot: Debatte unter Spitzenköchen

Das nervt mehr oder weniger, ist der allgemeine Tenor auch unter Österreichs Spitzenköchen. Vor allem, weil die Fotografierkünste einiger Kunden nicht den gewünschten Effekt erreichen. Nämlich das Essen so abzubilden, dass es auch gut ausschaut. Aber so wirklich abdrehen will es kaum ein Gastwirt - sofern er nicht seine Gäste verärgern will und gar noch irgendwelche schlechten Bewertungen im Internet riskiert.