Blogger isst Baby-Delfin gegen illegalen Fischfang

Ekelhafte Aktion nur Fake, Baby-Delfin nicht echt

Nun hat er ein neues Video online gestellt, indem er darüber aufklärt, dass es sich um eine Attrappe aus dem 3-D-Drucker handelte. „Welcher Idiot würde so was machen?“, fragt er dabei in die Kamera. Mit der Aktion wollte er auf die Überfischung der Ozeane sowie die Unmengen an Beifang sowie illegalem Fischfang aufmerksam machen und sich für die Bewegungen „followfish“ und „followfood“ stark machen, die sich für nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei einsetzen. „Jeder von euch hat mir gestern Abend eine schöne Beleidigung geschrieben. Was ich auch gut finde“, so sein Resümee.