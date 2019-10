Kettenreaktion: Unfall löste noch 2 Unfälle aus

Gegen 17:45 Uhr hielt ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld seinen Pkw am dritten Fahrstreifen der A2 Südautobahn im Bereich Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Wien an. Grund dafür war ein Stau, welcher sich nach einem bereits vorausgegangenen Verkehrsunfall ereignet hatte. Eine nachkommende 55-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Jennersdorf/Burgenland dürfte das Stauende übersehen haben, bremste zu spät und krachte gegen den 45-Jährigen. Beide blieben unverletzt. Ein am selben Fahrstreifen nachkommender 49-jähriger Pkw-Lenker aus Wien bremste sein Fahrzeug im Bereich Stauende ebenfalls ab.