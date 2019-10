Wechselbetrüger holte 600 Euro aus Geldbörse

Ein 82-Jähriger behob am Dienstag um 11.10 Uhr bei einem Geldausgabeautomaten in Mondsee Bargeld. Als er zu seinem Pkw zurückgekehrt war und den Motor startete, öffnete ein etwa 40-jähriger, elegant gekleideter Mann die Beifahrertür und fragte in gebrochenem Deutsch, ob er eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne.