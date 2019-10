Haslauer sieht auch bei Grünen Verantwortung

Für Haslauer ist die Konstellation aber noch mehr in den Medien ein Thema als zum momentanen Zeitpunkt im tatsächlichen Findungsprozess in Richtung Sondierungsgespräche. Was natürlich auffällt: Die Grünen wollen den Preis für eine mögliche Regierungsbeteiligung in die Höhe treiben, was wiederum die Volkspartei ein wenig bremsen möchte. Zu künftigen Parteien-Verhandlungen sagt der Salzburger Landeshauptmann, dass eine „zu dogmatische Herangehensweise auch einen Verhandlungspartner vertreiben kann.“