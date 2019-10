Internet für Touristen gratis, für Patienten nicht

Das Internet in den Salzburger Landeskliniken ist heute Thema im Landtag. Während es sowohl in der Mozartstadt als auch in belebten Räumen des Landes kostenlose Internetzugänge für die Bevölkerung und Touristen gibt, müssen Patienten dafür bezahlen. Und auch da wird unterschieden: „Während im Landeskrankenhaus und in der Christian-Doppler-Klinik der Zugang zum WLAN lediglich den gut-betuchten Patienten kostenlos zur Verfügung steht, müssen Patienten der sogenannten Allgemeinen Klassen dafür bezahlen“, sagt der Freiheitliche Abgeordnete Andreas Schöppl und will Spitalsreferent Christian Stöckl (ÖVP) im Landtag damit konfrontieren. Nicht nur die unterschiedliche Bezahlung in den Klassen, auch der Umstand, dass Kinder bezahlen müssen, stößt der FPÖ sauer auf. 1,30 Euro sind pro Tag fällig. Schöppl spricht dabei von einer „Schröpfung von Kinder und Patienten der Allgemeinen Klasse.“