Trostpflaster für Puma-Mitarbeiter bleibt geheim

Puma Salzburg erwirtschaftete im Jahr 2018 Gewinne in Millionenhöhe: Wo war da eine schwierige Situation, wo ein soziales Engagement bei der Entlassung dutzender Arbeitnehmer? „Das war anders gemeint. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die deutsche Zentrale die Umstrukturierung entschieden hat. Gerade bei acht Millionen Euro Gewinn in Salzburg“, sagt Forcher. „Aber Sozialplanverhandlungen sind freiwillig. Meine Aussage bezieht sich darauf, dass unser Plan gut ausgehandelt ist. Puma hat viel Geld in die Hand genommen. Das hätte auch anders ausgehen können.“