Mit Suunto Entspannung in der Steiermark gewinnen

Erholung erwartet Sie auch in den idyllischen steirischen Wäldern, die Sie während Ihres Wochenendes laufend oder wandernd erkunden können. Damit Ihre Ausflüge in die herbstliche Natur wirklich perfekt werden, gibt es nicht nur den beliebten Salomon OUTline GTX Wanderschuh dazu, sondern auch die kompakte Suunto 5. Die elegant-robuste GPS-Sportuhr ist ein wahres Akkuwunder und wartet mit allen notwendigen Multisport-Funktionen auf, die Sie beim Sport im Freien benötigen. Also: Raus aus dem Alltag und rein in die aktive Entspannung!