Mit City4U Gutscheine von PENNY Markt gewinnen

Tolle Sache! Bis zum 31. Dezember haben PENNY-Kunden in allen österreichischen Märkten die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln und diese gegen flauschige Plüsch-Bären einzutauschen. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz werden zehn Cent pro verkauftem Bären direkt an bedürftige Familien gespendet. Eine erfreuliche Zwischenbilanz der Zusammenarbeit 2019 kann bereits jetzt gezogen werden: Bei der soeben zu Ende gegangenen PENNY Spendenwoche im September konnten 103.000 Euro gesammelt werden. Ab in den PENNY-Markt! City4U verlost 2x 25 Euro PENNY Gutscheine!