Auf die Wiesn, fertig, los!

Der heutige Sonntag steht ganz im Zeichen Oberösterreichs. Volkstanzgruppen werden bei den Gästen ebenso für Stimmung sorgen wie die Innkreis Buam oder die Band Voigas. Auch an den weiteren Bundesländer-Tagen in Kärnten am 4. Oktober, Tirol (5. Oktober), Salzburg (6. Oktober) und der Steiermark (12. Oktober) erleben Besucher Tradition und gute Stimmung aus nächster Nähe.