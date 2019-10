Mit der „Krone“ als VIP zu Jonas Kaufmann

Als Kind verbrachte der Münchner viel Zeit auf dem Bauernhof seiner Großeltern in Tirol, das österreichische Fernsehprogramm war ihm fast vertrauter als das deutsche. So lernte er die ganze Palette der Wiener Unterhaltungskunst kennen - von Peter Alexander bis Georg Kreisler. Und so ist nun das beschwingte Album „Wien“ für den Deutschen fast so etwas wie eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln.