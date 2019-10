Vater bei Motorradausfahrt mit Tochter getötet

Ein 47-jähriger Motorradfahrer starb am Montagabend bei einem Verkehrsunfall bei der Kreuzung Landwiedstraße/Ellbognerstraße in Linz. Er hatte einen Pkw überholt und war dann mit seinem Bike in den einbiegenden Wagen einer 21-Jährigen gekracht. Der Linzer starb noch an der Unfallstelle, seine am Sozius mitfahrende Tochter (20) überlebte schwer verletzt, die Autolenkerin blieb unverletzt.