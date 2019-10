Diebe erbeuteten Dokumente aus einem Firmen-Tresor

Kurios: Ähnliche Vorfälle ereignten sich in genau demselben Zeitraum in Elisabeth-Vorstadt sowie in der Salzburger Neustadt. Die Täter brachen auch hier in Firmengebäude ein und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld. Die Suche nach den Räubern läuft. Die Höhe des jeweiligen Gesamtschadens steht noch nicht fest.