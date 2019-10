Mödlinger Club wartet mit neuem Konzept auf

Das Wortspiel „Bergsta(d)tion“ spielt mit „Stadt“ und „Station“, um die Idee eines modernen Stadls zu verkörpern. Nach dem Opening-Wochenende am 18. Und 19. Oktober erwartet die Gäste jeden Freitag und Samstag schon ab 21 Uhr eine musikalische Mischung aus den 80ern, 90ern, 2000ern, NDW, Austropop, Apres Ski und auch aktuelle Hits. „Ausgehen soll einfach Spaß machen! Der moderne Discostadl wird in der erfolgreichen Bettel-Alm am Lugeck bestens vorgelebt und soll jetzt auch südlich von Wien im Nachtleben etabliert werden“, so Markus Steinwender, Clubleiter der „Bergsta(d)tion“. Bereits nach dem Closing des Zick Zack erhielt der Club ein umfangreiches Facelift, bei dem das DJ Pult und die Lichtanlage aufwendig verbessert wurden. Somit überzeugt die Location nicht nur mit einem neuen Namen, sondern auch mit modernem Ambiente.