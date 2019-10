OP-Wartelisten jetzt im Internet nachzulesen

Aufgezählt werden nur so genannte elektive, also nicht dringende Eingriffe. Eine Unterscheidung zwischen Sonderklasse und normalen Patienten gibt es genauso wenig, wie eine Aufschlüsselung nach Arten der Eingriffe. Mehr verlange das Gesetz nicht, so Stöckl. Aus der Liste, die nur jedes Quartal aktualisiert wird, geht zum Beispiel hervor, dass für orthopädische Operationen die Wartezeit in Oberndorf im Schnitt 29 Wochen beträgt, in Schwarzach aber nur elf.