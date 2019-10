Klaus Oppitz schreibt über Hasskultur im Netz

„Krone“: Jetzt schreiben Sie Dialoge für „Wir sind Kaiser“. Was ist am Lustigsten?

Wenn sich beim Dreh etwas Spontanes ergibt. Viele Dialoge entstehen im Abtausch mit Rudi Roubinek, außerdem analysieren wir vorab Interviews der Gäste, die geplant sind, schauen genau, wie die so ticken.