Lokalgast auch mit Pfefferspray nicht zu bändigen

Überaus aggressiv hat sich am frühen Sonntagmorgen ein betrunkener Gast in einem Lokal in Wien-Favoriten verhalten - gegenüber anderen Gästen und auch gegenüber den Security-Mitarbeitern. Auch nachdem er des Lokals verwiesen worden war, ließ sich der 26-jährige Österreicher nicht beruhigen. Mehr noch: Er beschimpfte und bedrohte die Beamten und ließ sich auch mit Pfefferspray nicht davon abhalten, mit geballten Fäusten auf die Einsatzkräfte loszugehen.