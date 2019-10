SPÖ verliert in Margareten Stimmen, bleibt aber an der Spitze

Auch 2019 ist die SPÖ stärkste Partei in Margareten. Die Sozialdemokraten erzielten 29,87 Prozent. Das ist zwar um 8,44 Prozentpunkte weniger und ein ein klarer Verlust, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging an die Grünen mit 27,65 Prozent (plus 18,57 Prozentpunkte). Für die Ökopartei bedeutet die massive Steigerung den Aufstieg von Platz fünf. 18,22 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP - sie hielt damit de facto den Stand von 2017.