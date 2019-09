ÖVP wieder stärkste Partei in Weilbach, Einbußen für FPÖ

Nummer vier in Weilbach wurden die Grünen, die um 5,14 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent stark wuchsen. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 2,52 Prozent. Die KPÖ performte ebenfalls konstant, die Kommunisten kamen auf 0,63 Prozent.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,32 Prozent. Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die Liste JETZT und die Sozialistische LinksPartei ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Weilbach war mit 66,6 Prozent hoch: 321 Stimmen wurden abgegeben, 317 waren gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 482 Personen wahlberechtigt.