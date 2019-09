ÖVP bleibt stärkste Partei in Spiss

Vierte in Spiss wurden die NEOS, deren Ergebnis sich mit 2 Prozent kaum veränderte. Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für Partei, nämlich mit 0 Prozent. Für die Kommunisten war dies keine Veränderung, die Ökopartei büßte 1,89 Prozentpunkte ein. Die Wahlbeteiligung in Spiss betrug 55,56 Prozent: 50 Stimmen wurden abgegeben, 50 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 90 Personen wahlberechtigt.