ÖVP in Forstau mit starken Zugewinnen weiter auf Platz eins

Nummer vier in Forstau wurden die NEOS, die um 4,58 Prozentpunkte auf 6,46 Prozent wuchsen. Die Grünen blieben so gut wie gleich, die Ökopartei erlangte 1,54 Prozent. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (stabil) und die Liste JETZT (minus 0,63 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,31 Prozent der Stimmen.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er konnte bei seiner Premiere aber in Forstau keinen Wähler finden. Die Wahlbeteiligung in Forstau war mit 74,6 Prozent hoch: 326 Stimmen wurden abgegeben, 325 waren gültig. Insgesamt waren in der Salzburger Gemeinde 437 Personen wahlberechtigt.