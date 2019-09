Hohenau an der March: SPÖ auch 2019 stärkste Kraft, stagniert aber

In Hohenau an der March hat die SPÖ den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Sozialdemokraten erzielten 39,25 Prozent, damit blieben sie im Vergleich zu 2017 praktisch stabil. Dahinter liegt die ÖVP mit 29,81 Prozent (plus 9,84 Prozentpunkte). 21,66 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 12,52 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.