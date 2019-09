Schwarzach: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft, verliert aber

Die Nummer eins in Schwarzach heißt weiter ÖVP. Die Volkspartei erzielte 38,09 Prozent. Das ist zwar um 0,64 Prozentpunkte weniger als 2017, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Dahinter liegen mit 20,58 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen, die auf 17,51 Prozent kamen (plus 10,32 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Ökopartei den Aufstieg von Platz fünf. 15,82 Prozent der Wähler überzeugten die NEOS. Damit verbesserte sich die liberale Oppositionspartei um 4,25 Prozentpunkte.