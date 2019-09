ÖVP wieder stärkste Partei in Pierbach

Viertstärkste Partei in Pierbach sind die Grünen, die um 1,12 Prozentpunkte auf 4,86 Prozent wuchsen. Die NEOS steigerten sich um 0,76 Prozentpunkte: 3,99 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus und Platz fünf. Erstmals am Start war der "Wandel". Er erzielte bei seiner Premiere 0,52 Prozent.