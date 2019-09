ÖVP behauptet ersten Platz in Weißensee, Minus für FPÖ

Nummer vier in Weißensee wurde die SPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 3,81 Prozentpunkten markiert einen Rückgang auf 10,26 Prozent für die Sozialdemokraten. Die Grünen steigerten sich um 3,83 Prozentpunkte: 6,05 Prozent bedeuten Platz fünf. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,53 Prozent (minus 1,45 Prozentpunkte).

Nur in Kärnten kandidierte das BZÖ, für das es bei seinem neuen Anlauf 0,26 Prozent gab. Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die KPÖ und der "Wandel" ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Weißensee betrug 62,24 Prozent: 384 Stimmen wurden abgegeben, 380 waren gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 617 Personen wahlberechtigt.