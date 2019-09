Gitschtal: ÖVP neue Nummer eins

Nummer vier in Gitschtal wurden die Grünen, die um 4,25 Prozentpunkte auf 6,46 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Verluste gab es für die NEOS, die 1,15 Prozentpunkte verloren und nun bei 4 Prozent liegen. Der liberalen Oppositionspartei bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Abstieg vom vierten Platz auf den fünften. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,23 Prozent (minus 0,53 Prozentpunkte).

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,62 Prozent. Das BZÖ war nur in Kärnten am Start, es erzielte bei seinem Comeback-Versuch 0,15 Prozent. Schlusslicht war die KPÖ. Sie erhielt keine Stimme.