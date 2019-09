ÖVP behauptet ersten Platz in Serfaus, Plus für Grüne

In Serfaus ist die ÖVP auch 2019 stärkste Partei. Das deutliche Plus von 6,52 Prozentpunkten auf 67,3 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Dahinter liegen mit 57,36 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die NEOS, die auf 9,94 Prozent kamen (plus 1,81 Prozentpunkte). 8,6 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 4,89 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.