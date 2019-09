St. Anton am Arlberg: ÖVP wieder an der Spitze, FPÖ verliert

Die ÖVP hat in St. Anton am Arlberg ihren Spitzenplatz verteidigt. Das Ergebnis von 61,82 Prozent bedeutet einen deutlichen Zuwachs um 8,15 Prozentpunkte. Weit dahinter liegen mit 49,35 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die NEOS mit 12,47 Prozent (plus 0,66 Prozentpunkte). Der liberalen Oppositionspartei gelang so der Aufstieg vom vierten Platz. 12,26 Prozent der Wähler stimmten für für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 8,54 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.