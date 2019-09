ÖVP behauptet ersten Platz in Sankt Gotthard im Mühlkreis, Minus für FPÖ

Die ÖVP hat in Sankt Gotthard im Mühlkreis ihren Spitzenplatz verteidigt. Das deutliche Plus von 5,06 Prozentpunkten auf 40,84 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die SPÖ mit 23,08 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein Rückgang um 3 Prozentpunkte. Mit 17,76 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 14,97 Prozent der Wähler stimmten für für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 10,64 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.