ÖVP erringt Platz eins in Geistthal-Södingberg, FPÖ fällt zurück

Viertstärkste Partei in Geistthal-Södingberg wurden die Grünen, die um 5,19 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent stark wuchsen und vom siebten Platz aufrückten. Leichte Verluste gab es für die NEOS, die 0,75 Prozentpunkte verloren und nun bei 2,2 Prozent liegen. Der liberalen Oppositionspartei bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Abstieg vom vierten Platz auf den fünften. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,52 Prozent (minus 1,07 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Dahinter landete mit 0,26 Prozent die KPÖ, die damit 0,53 Prozentpunkte verlor, ein Abstieg vom sechsten Platz. Ein Newcomer bei der Nationalratswahl war der "Wandel" - er konnte bei seiner Premiere aber in Geistthal-Södingberg keinen Wähler finden. Die Wahlbeteiligung in Geistthal-Södingberg betrug 60,39 Prozent: 782 Stimmen wurden abgegeben, 773 waren gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 1 295 Personen wahlberechtigt.