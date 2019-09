ÖVP bleibt in Kirchberg am Walde Nummer eins und legt noch stark zu

Die ÖVP liegt in Kirchberg am Walde weiter auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 57,82 Prozent - das ist um 9,8 Prozentpunkte deutlich mehr als 2017. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, mit 16,71 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 9,65 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 41,11 Prozentpunkten groß. 15,92 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten etwas (0,66 Prozentpunkte) ab.