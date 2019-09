ÖVP in Lang mit starken Zugewinnen weiter auf Platz eins

Viertstärkste Partei in Lang sind die Grünen, die um 5,35 Prozentpunkte auf 6,12 Prozent stark wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 5,12 Prozent. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (plus 0,72 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (minus 1,34 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,85 Prozent der Stimmen.