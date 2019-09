ÖVP in Mödling mit Zugewinnen weiter auf Platz eins

In Mödling ist die ÖVP auch 2019 stärkste Kraft. Das Ergebnis von 33,98 Prozent bedeutet einen leichten Zuwachs um 0,87 Prozentpunkte. Mit einem deutlichen Abstand von 13,41 Prozentpunkten liegen dahinter die Grünen, die auf 20,57 Prozent kamen (plus 14,37 Prozentpunkte). Der Ökopartei gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg vom sechsten Platz. 18,07 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 7,71 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.